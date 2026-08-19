معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج

9 4 1 معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج

القنيطرة-سانا‏

أعادت مديرية الخدمات الفنية في القنيطرة تشغيل معمل المجبول الإسفلتي في منطقة ‏الحلس بريف المحافظة الشمالي، عقب تنفيذ أعمال صيانة شاملة.‏

9 1 1 معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج

وأوضح مدير الخدمات الفنية شحادة العرنوس في تصريح لمراسل سانا، أن تشغيل ‏المعمل يأتي ضمن خطة تنفيذ الطرق المحلية والزراعية، مؤكداً أن الاعتماد على ‏إنتاجه يسهم في توفير المواد والوقت وتحقيق جودة عالية أثناء التنفيذ.‏

وأشار العرنوس إلى أن المعمل يعمل وفق نظام إلكتروني مؤتمت يُبرمج لتزويد ‏الخلاطات بالمواد الحصوية وهي السمسمية والعدسية والفولية بنسب محددة وفق نوع ‏المجبول المطلوب، لافتاً إلى أن إنتاجيته تتراوح بين 60 و65 طناً في الساعة.‏

9 3 1 معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج

من جانبه، بين رئيس شعبة الحركة في المديرية عطا البكر أن الكوادر الفنية عملت ‏خلال العام الجاري على صيانة المعمل وتجهيزه بعد توقفه خلال الفترة السابقة، ‏مؤكداً جاهزية الآليات والقلابات لنقل المجبول إلى مواقع العمل.‏

وتواصل الجهات الخدمية في محافظة القنيطرة تأهيل المنشآت الحيوية والبنى التحتية ‏لدعم التنمية المحلية وتحسين شبكة الطرق الواصلة بين القرى والبلدات الزراعية.‏

9 5 1 معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج
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