معمل المجبول الإسفلتي في القنيطرة يعاود الإنتاج

القنيطرة-سانا‏

أعادت مديرية الخدمات الفنية في القنيطرة تشغيل معمل المجبول الإسفلتي في منطقة ‏الحلس بريف المحافظة الشمالي، عقب تنفيذ أعمال صيانة شاملة.‏

وأوضح مدير الخدمات الفنية شحادة العرنوس في تصريح لمراسل سانا، أن تشغيل ‏المعمل يأتي ضمن خطة تنفيذ الطرق المحلية والزراعية، مؤكداً أن الاعتماد على ‏إنتاجه يسهم في توفير المواد والوقت وتحقيق جودة عالية أثناء التنفيذ.‏

وأشار العرنوس إلى أن المعمل يعمل وفق نظام إلكتروني مؤتمت يُبرمج لتزويد ‏الخلاطات بالمواد الحصوية وهي السمسمية والعدسية والفولية بنسب محددة وفق نوع ‏المجبول المطلوب، لافتاً إلى أن إنتاجيته تتراوح بين 60 و65 طناً في الساعة.‏

من جانبه، بين رئيس شعبة الحركة في المديرية عطا البكر أن الكوادر الفنية عملت ‏خلال العام الجاري على صيانة المعمل وتجهيزه بعد توقفه خلال الفترة السابقة، ‏مؤكداً جاهزية الآليات والقلابات لنقل المجبول إلى مواقع العمل.‏

وتواصل الجهات الخدمية في محافظة القنيطرة تأهيل المنشآت الحيوية والبنى التحتية ‏لدعم التنمية المحلية وتحسين شبكة الطرق الواصلة بين القرى والبلدات الزراعية.‏