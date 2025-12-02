أكثر من 1300 ضبط تمويني بحق فعاليات مخالفة بريف دمشق خلال الشهر الماضي

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق، 1367 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك خلال جولات رقابية شملت مختلف الأسواق بالمحافظة.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تسيير 425 دورية تموينية في مختلف مناطق المحافظة، شملت تنظيم 1367 ضبطاً عدلياً بمخالفات متنوعة، كما تم سحب 185 عينة من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة بالأسواق للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، منها 28 عينة مخالفة.

ولفت إلى أن المديرية قامت بزيارة 4100 فعالية تجارية، وذلك ضمن الخطة لتكثيف الجولات على أسواق المدينة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بتوفير المواد الأساسية للمواطنين، مشدداً على أن المديرية مستمرة بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار والغش واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأضاف خالد: إن المخالفات تركزت في هذا الشهر على عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول فواتير البيع والشراء، كما تم التركيز على جودة الخبز التمويني وتقاضي السعر الزائد لربطة الخبز، مع التشديد على ضبط المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية قبل تصنيعها أو بيعها للمواطنين.

كما دعا أصحاب الفعاليات التجارية للتقيد بالشروط الصحية وعدم غش وغبن المستهلك، مشيراً إلى أن الرقابة الفاعلة لا تقتصر على الضبط والمخالفة بل تمتد إلى التوجيه والتوعية، بهدف خلق توازن بين حقوق المستهلك ومسؤوليات التاجر.

يشار إلى أن عدد الضبوط التي نظمتها المديرية بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ 1266 ضبطاً تموينياً.