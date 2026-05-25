ورشة في حمص حول التعليمات الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي

حمص-سانا

اختتمت اليوم الإثنين فعاليات ورشة العمل التي أقامتها مديرية التربية والتعليم في حمص حول التعليمات الامتحانية الوزارية الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لدورة عام 2026.

شارك في الورشة التي أقيمت على مسرح عبد الحميد الزهراوي، نحو 600 من رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر والمراقبين والمشرفين التربويين، وذلك على مدى يومين.

وأكدت مديرة التربية والتعليم في حمص الدكتورة ملك السباعي، في تصريح لمراسلة سانا، أن الورشة هدفت إلى التعريف بالتعليمات الامتحانية الناظمة، وشرح أبرز التعليمات الواجب اتباعها من قبل المكلفين بالأعمال الامتحانية، إضافة إلى توضيح المهام والعقوبات والإعفاءات المتعلقة بالامتحانات.

وبيّنت السباعي أن الورشة تناولت أيضاً سبل حل المشكلات التي قد يتعرض لها رئيس المركز الامتحاني، وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، وتقديم الدعم النفسي لهم، إلى جانب الاستماع إلى مداخلات المشاركين والإجابة عن استفساراتهم.

من جهتها، أوضحت المحاضِرة ريم ليلى، رئيسة دائرة الإشراف التربوي في مديرية التربية، أن الورشة تطرقت إلى الإشكالات التي قد تواجه رؤساء المراكز، إضافة إلى التعليمات المتعلقة بعمل المشرفين التربويين بما يضمن سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر.

بدورها، أشارت نارمين طعمة، المكلفة بأمانة سر أحد المراكز الامتحانية، إلى أهمية الورشة في الاطلاع على التعليمات الامتحانية ومعرفة الحقوق والواجبات، والعقوبات المتعلقة بمخالفات الطلاب أو المكلفين بالأعمال الامتحانية، إضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها في حالات تأخر الطلاب أو تعرضهم لأزمات نفسية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من حزيران 2026.