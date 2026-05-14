الداخلية تحتفل بتخريج الدورة 47 من أفراد قوى الأمن الداخلي في معهد الأمن الداخلي بدمشق

دمشق-سانا

تحت رعاية وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، أقامت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، ممثلةً بمعهد الأمن الداخلي في دمشق، مراسم احتفال تخريج الدورة السابعة والأربعين من أفراد قوى الأمن الداخلي، والتي تضم 833 فرداً من حملة الشهادات الجامعية والتقانية والثانوية، وذلك بعد إتمامهم برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً مكثفاً استمر ستة أشهر.

جرى الحفل بحضور معاون وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحّان، ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وعدد من مديري الإدارات وقادة الأمن الداخلي وضباط الوزارة، بالإضافة إلى عدد من وجهاء المجتمع المحلي وذوي الخريجين.


وخلال مراسم الحفل، أدى الخريجون قسم الإخلاص والوفاء، معلنين التزامهم المطلق بصون أمانة الوطن والحفاظ على سيادته وأمن مواطنيه.
 
واختُتمت المراسم بتوزيع شهادات التقدير والجوائز على أوائل الخريجين، تقديراً لتميزهم وانضباطهم، وتجسيداً لنهج الوزارة في دعم الكفاءات المتميزة لرفد العمل الشرطي بدماء جديدة متسلحة بالعلم والانضباط.

