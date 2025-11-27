السورية للاتصالات تحذر من رسائل احتيالية تزعم تقديم رصيد مجاني

دمشق-سانا

حذّر قسم أمن المعلومات في الشركة السورية للاتصالات المواطنين من الوقوع ضحية لرسائل احتيالية يتم تداولها بكثافة مؤخراً عبر تطبيقات المراسلة الفورية مثل “واتساب”.

وأوضح القسم، وفق منشور على صفحة السورية للاتصالات في “فيسبوك”، أن هذه الرسائل المضللة تدعي تقديم منح أو رصيد مجاني بقيمة كبيرة “مثلاً 200,000 ل.س” من شركتي الاتصالات الخلوية “سيريتل و MTN” وتطلب من المستخدم الضغط على روابط مختصرة ومشبوهة.

روابط‌ مزيفة

وأكد القسم أن هذه الروابط هي روابط “مزيفة واحتيالية” تهدف إلى:

-سرقة البيانات الشخصية أو المالية.

-اختراق أجهزة ببرمجيات خبيثة.

-استغلال نشر الرابط ضمن جهات الاتصال.

وشدد القسم على أن الإجراء المطلوب عدم الضغط على هذه الروابط نهائياً، وحذف الرسالة فوراً، وتنبيه من أرسلها لكم بعدم صحة محتواها.

ونوه القسم بأن العروض الرسمية والحقيقية دائما يتم الإعلان عنها حصراً عبر الصفحات الرسمية الموثقة للشركات المعنية أو عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) باسم الشركة الصريح، وليس عبر روابط خارجية مجهولة المصدر.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد موجات الاحتيال الإلكتروني التي تنتشر عبر تطبيقات المراسلة الفورية، حيث يلجأ المحتالون إلى استخدام روابط وهمية وإغراءات مالية لاستدراج المستخدمين وسرقة بياناتهم أو اختراق أجهزتهم، وتحرص الجهات المختصة على تنبيه المواطنين إلى ضرورة التعامل بحذر مع أي رسائل غير موثوقة، والتأكد دائماً من المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط.