إعادة تأهيل مركز “راعة” لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح

IMG 6592 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح

إدلب-سانا

استأنفت مديرية التجارة الداخلية في محافظة إدلب أعمال إعادة تأهيل وصيانة مركز “راعة” لاستلام الحبوب في منطقة كللي بريف المحافظة الشمالي، لضمان جاهزيته الكاملة لاستقبال محصول القمح للموسم الزراعي الحالي.

IMG 6600 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح

وأوضح المهندس أحمد القدور، مدير فرع الحبوب في المحافظة، في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الطاقة التخزينية لمركز “راعة” تبلغ نحو 1200 طن، ما يجعله منشأة حيوية لدعم منظومة التخزين الإستراتيجي في المنطقة، مشيراً إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للفرع كانت سابقاً تقارب 450 ألف طن، لكنها تقلصت إلى نحو 150 ألف طن نتيجة تعرض معظم الصوامع للتدمير من قبل النظام البائد، ما يجعل من إعادة تأهيل صوامع الحبوب خطوة مهمة لتعويض النقص في الطاقة التخزينية.

وبيّن القدور أن أعمال الصيانة شملت إصلاح الساحب الآلي المسبَر، والخلايا والثقوب المتضررة، إضافة إلى النواقل والروافع السطلية، ولفت إلى تسارع وتيرة التجهيز الفني واللوجستي بهدف الانتهاء من الأعمال قبل موسم الحصاد المتوقع خلال شهر من الآن.

IMG 6610 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح

من جانبهم، اعتبر عدد من مزارعي المنطقة أن إعادة تأهيل صوامع مركز حبوب “راعة”، تخفف عليهم المعاناة في تسويق الحبوب، وتوفر على الفلاحين في مناطق شمالي إدلب وغربي حلب تكاليف نقل المحصول إلى مراكز بعيدة في حلب أو سراقب، وأكد المزارعون أن موسم القمح الحالي يبشر بمحصول جيد من حيث الكم والنوع بفضل الأمطار الوفيرة.

وكان فرع المؤسسة السورية للحبوب في إدلب قام في آذار الماضي بتنفيذ حزمة من أعمال التأهيل والإصلاح، بمركز سراقب لاستلام الحبوب، وتعمل المؤسسة السورية للحبوب، على استلام محاصيل القمح من الفلاحين سنوياً، وتخزينها في الصوامع والمستودعات المخصصة لذلك، بهدف دعم المخزون الإستراتيجي وتأمين احتياجات المخابز من مادة الدقيق.

IMG 6604 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح
IMG 6610 1 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح
IMG 6616 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح
IMG 6618 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح
IMG 6619 إعادة تأهيل مركز "راعة" لاستلام الحبوب في إدلب استعداداً لموسم حصاد القمح
