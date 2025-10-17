وزير الطوارئ السوري يجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن العمارين

دمشق-سانا

جدد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مركز الدفاع المدني السوري في مدينة إزرع حمزة العمارين، الذي اختطف خلال الأحداث المؤسفة في السويداء أثناء قيامه بواجبه الإنساني.

وقال الوزير الصالح في منشور عبر منصة X اليوم: “ثلاثة أشهر ثقيلة مضت على اختطاف الزميل حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني السوري في مدينة إزرع، أثناء قيامه بواجبه الإنساني في مدينة السويداء، خلال مهمة لإجلاء عدد من السكان وعائلات موظفي الأمم المتحدة”.

وأضاف: “إن استمرار تغييب الزميل حمزة من قبل مجموعات مسلّحة داخل مدينة السويداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض مبادئ العمل الإنساني المحايد والمستقل الذي يهدف إلى حماية الأرواح ومساعدة المدنيين دون تمييز”.

وتابع الوزير الصالح: ” إن العمارين وكل إنسان سوري هو أولوية إنسانية وأخلاقية لنا، وإن المساس بسلامة العاملين الإنسانيين هو اعتداء على قيم الإنسانية جمعاء، ونبذل ما بوسعنا لعودته وعودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم وأحبائهم”.

وطالب الوزير الصالح بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمارين وعن جميع المخطوفين، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وكان العمارين تعرض للاختطاف من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء في تموز الماضي، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى تاريخه.