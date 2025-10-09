خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة

IMG 5601 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة

اللاذقية-سانا

يشهد مرفأ اللاذقية خلال الفترة الحالية عملية تطوير وتحسين واسعة تشمل مختلف قطاعات العمل، بعد سنوات من التراجع نتيجة ضعف البنية التحتية وتهالك المعدات وغياب الصيانة الدورية، ما انعكس سلباً في السابق على كفاءة العمليات التشغيلية وحركة الملاحة.

IMG 5580 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة

وأوضح مدير العلاقات العامة في مرفأ اللاذقية، علي عدرة، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم إطلاق خطة تطوير متكاملة لإعادة تأهيل المرفأ ورفع مستوى الأداء، تتضمن تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية وصيانة الآليات والرافعات، وإعادة تأهيل المستودعات، وتعبيد الطرقات الداخلية بهدف تسهيل حركة الشاحنات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأشار عدرة إلى أن الجهود المبذولة بدأت تؤتي ثمارها، حيث انعكس التطوير بشكل إيجابي واضح في زيادة النشاط التشغيلي للمرفأ، إذ استقبل أكثر من 330 باخرة خلال الفترة الأخيرة، كما يجري العمل حالياً على إصلاح وترميم المستودعات القديمة وتطوير الهوية البصرية للمرفأ، بما يعزز استدامة العمل وتحسين بيئة التشغيل.

IMG 5588 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة

وأكد عدرة أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية إدارة المرفأ؛ لتحقيق تطوير مستدام وشامل يعزز مكانة مرفأ اللاذقية كمرفق حيوي في حركة التجارة والنقل البحري، وبما يواكب أحدث المعايير الفنية والإدارية العالمية.

وأضاف عدرة: إن هذه التحديثات تؤكد التزام إدارة المرفأ بعملية تطوير مستدامة وشاملة تعزز موقع مرفأ اللاذقية، كمرفق حيوي وأساسي في حركة التجارة والنقل البحري، ومواكبة أعلى المعايير الفنية والإدارية.

IMG 5596 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة
IMG 5600 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة
IMG 5608 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة
IMG 5611 خطة تطوير شاملة في مرفأ اللاذقية لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز حركة الملاحة
