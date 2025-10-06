وزارة الدفاع تعلن بدء إصدار الهويات العسكرية للعاملين في صفوف الجيش العربي السوري منذ 48 ثانية اللاذقية تحتفي بربيعها بمهرجان يروّج للمنتجات المحلية الوزير الشيباني يرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام البائد الدفاع المدني.. الرياح القوية تشكل عائقاً كبيراً أمام السيطرة على الحرائق المشتعلة في جبل التركمان أكثر من 25 ألف أسرة تستفيد من حملة “رمضان الخير والنصر” بحمص مباحثات سورية تركية في مجال تطوير الخدمات التقنية والفنية والاستفادة من الإنترنت الفضائي الوسوم:وزارة الدفاع السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزارة الدفاع تعلن بدء إصدار الهويات العسكرية للعاملين في صفوف الجيش العربي السوري منذ 48 ثانية العقيد صبوح: تابعنا التطورات بأحد المنتجعات بريف اللاذقية بدقة لضمان سلامة المواطنين منذ دقيقتان استمرار محاولات انتشال طفل سقط في بئر ارتوازية بريف الحسكة الجنوبي منذ 11 دقيقة نقابة صيادلة حماة تكرم ذوي الشهداء من الصيادلة بمناسبة يوم الصيدلي العالمي. منذ 26 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: