جلخي يؤكد أهمية الدور المجتمعي والثقافي في قضية المفقودين خلال لقائه الفنانة يارا صبري

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى جلخي أهمية الدور المجتمعي والثقافي والإعلامي في تعزيز الوعي بقضية المفقودين، وذلك خلال لقائه الفنانة السورية يارا صبري اليوم الثلاثاء في مكتب الهيئة بدمشق، حيث أطلعها على أعمال الهيئة وجهودها في البحث عن المفقودين وكشف مصيرهم، ودعم حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة.

وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره للدور الإنساني والوطني الذي اضطلعت به الفنانة يارا صبري خلال سنوات الثورة السورية في الدفاع عن قضية المفقودين والمعتقلين، وإبقاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم حاضرة في الوعي العام، من خلال مواقفها ونشاطها الداعم لقيم العدالة والكرامة الإنسانية.

وجرى التأكيد على الدور المهم الذي أدّاه فنانو الثورة السورية والمثقفون وأصحاب الرأي في الوقوف إلى جانب قضايا الضحايا، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، والمساهمة في إيصال صوت العائلات ومطالبها في معرفة الحقيقة وكشف المصير.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار هذا الدور المجتمعي والثقافي والإعلامي في تعزيز الوعي بقضية المفقودين، ودعم حق العائلات في المعرفة، والحفاظ على كرامة الضحايا وحقوق ذويهم، بعيداً عن التسييس أو الاستغلال الإعلامي.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين، هي هيئة مستقلة تُعنى ‏بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، ‏أنشئت ‏بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025، ‏وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها ‏وبناء المسار المؤسسي ‏لمعرفة المصير، بالتعاون مع ‏الجهات الوطنية والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية ‏وحماية البيانات وعدم الإضرار ‏واحترام كرامة الضحايا ‏وذويهم‎.‎