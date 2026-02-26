السويداء: إجراءات لتبادل موقوفين تشمل الإفراج عن 25 أسيراً لدى ميليشيا الحرس الوطني

السويداء-سانا

باشرت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الشرطة العسكرية، إجراءات نقل61 موقوفاً من محافظة السويداء إلى حاجز المتونة في ريف المحافظة الشمالي، تمهيداً لتنفيذ عملية تبادل تشمل الإفراج عن 25 أسيراً محتجزين لدى ما يسمى بميليشيا “الحرس الوطني” في السويداء، وذلك بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في السويداء قتيبة عزام في تصريح لمراسل سانا، أن قوى الأمن الداخلي وبالتنسيق مع الشرطة العسكرية، بدأت صباح اليوم نقل الموقوفين إلى نقطة المتونة استعداداً لاستكمال إجراءات التبادل.

وبين عزام أن العملية تتضمن إطلاق سراح 25 أسيراً لدى ما يسمى ميليشيا “الحرس الوطني”، مؤكداً أن تنفيذها يتم تحت إشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن الالتزام بالمعايير والإجراءات الإنسانية المعتمدة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لمعالجة ملف الموقوفين والأسرى في السويداء عبر آلية تبادل متفق عليها بين الأطراف المعنية، بما يسهم في تخفيف حدة التوتر وتعزيز الاستقرار المحلي في المحافظة.