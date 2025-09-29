لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تصدر التعليمات والمواعيد الخاصة بالدعاية الانتخابية

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم قراراً أوضحت بموجبه التعليمات والمواعيد الخاصة بالدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشعب.

وأوضحت اللجنة في قناتها على تلغرام أن الدعاية الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشعب تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين 29-9-2025 ولغاية مساء يوم الجمعة 3-10-2025، فيما يحدد يوم السبت 4-10-2025 يوماً للصمت الانتخابي.

وبينت اللجنة أن الدعاية الانتخابية للمترشح تقتصر على التعريف بالمعلومات الشخصية له والبرنامج الانتخابي الخاص به والمناظرات التي تجريها اللجان الفرعية، مشيرةً إلى أن كل مخالفة لما ذكر سابقاً تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أصدرت اليوم قائمة المرشحين لعضوية المجلس في الدوائر الانتخابية للمحافظات السورية المقررة.

