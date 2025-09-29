رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري: باب الترشح أُغلق والتصويت الأحد المقبل

دمشق-سانا

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد أن باب الترشح لعضوية المجلس على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في عموم سوريا أغلق مساء أمس، مبيناً أن يوم الاقتراع سيكون الأحد المقبل.

وقال الأحمد في تصريح لـ سانا اليوم: تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من صباح هذا اليوم، وتنتهي مساء يوم الجمعة القادم، على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي.

وأضاف: يوم الاقتراع سيكون صباح الأحد، الخامس من تشرين الأول، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى يُغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً.

وأوضح الأحمد أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحاً، وشكّلت النساء ما نسبته 14بالمئة منهم، وقد تباينت نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى.

وفي 26 الشهر الجاري أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات، مبينة أنه يحق لجميع أعضائها الترشح للعضوية والتصويت في انتخابات المجلس.