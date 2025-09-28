الرقابة والتفتيش تكشف فساداً بأكثر من مليون دولار في معامل الدفاع فترة النظام البائد

دمشق-سانا

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عبر محققيها ولجانها التفتيشية، فساداً بأكثر من مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود إلى فترة النظام البائد.

وقالت الهيئة عبر قناتها على تلغرام: إن التحقيقات أظهرت نقصاً في بعض المواد بمعامل الدفاع، بقيمة 12 مليار ليرة سورية، أي ما يزيد على مليون دولار، إثر تلاعب القائمين على بعض مستودعات الدفاع أيام النظام البائد، وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط المخالفين، حسب الهيئة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم، مؤكدة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كشفت مؤخراً شهادات جامعية مزوّرة في جامعة خاصة، وأحالت منفذيها إلى القضاء، وأوقعت الحجز الاحتياطي بحقهم، بقيمة 1.448 مليار ليرة.

