إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار

IMG 1140 1 إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار
default

إدلب-سانا

تتواصل الاستعدادات في محافظة إدلب لإطلاق حملة “الوفاء لإدلب” مساء غد الجمعة، في الملعب البلدي عند الساعة السابعة، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، بهدف جمع التبرعات لدعم المناطق المتضررة في المحافظة، والنهوض بالبنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب.

IMG 1141 1 إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار

وأوضح محمد الشيخ، عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة، في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والخدمي للمناطق التي تضررت بفعل النظام البائد، من خلال مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعافي.

من جهته، أشار عبد الله سويد، عضو مجلس إدارة الحملة، إلى أن الفعالية تحظى باهتمام واسع من المواطنين السوريين، وخاصة أن إدلب عانت لأكثر من عشر سنوات من الدمار، واستقبلت أكثر من مليون مهجّر في مخيماتها، مؤكداً أن الوقت قد حان لرد الجميل لهذه المدينة الصامدة.

وشدد سويد على أهمية التكاتف الشعبي لتأمين مستلزمات الحياة الكريمة للأهالي، من مدارس ومياه وصرف صحي، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للسكان إلى ديارهم.

IMG 1142 1 إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار

وتأتي حملة “الوفاء لإدلب” استكمالاً لسلسلة حملات مماثلة نُفذت سابقاً في محافظات حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وإعادة بناء المناطق المتضررة.

ويتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة تبدأ بقراءة للقرآن الكريم وكلمة للمحافظ، تليها أنشودة عن إدلب، وعرض فيلم “سردية إدلب الثورة”، ومسرحية “رح نعمرها”، وفقرة شعرية، وفيديو عن الشهداء، وكلمة للشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل، ثم إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء المحافظة، وفقرة مؤثرة لخنساء إدلب التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الثورة، وفيلم عن مستقبل سوريا، ليُختتم الحفل بفقرة المزاد الخيري.

IMG 1143 1 إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار
default
IMG 1138 1 إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار
تشييع شهداء العدوان الإسرائيلي على بلدة كويا بريف درعا
مجلس مدينة حماة ينفذ أعمال تجميل لساحة العاصي وتأهيل شبكات الإنارة لبرج الساعة
إجراءات لرفع كفاءة مشروع إرواء درعا وزيادة الوارد المائي
شحّ المياه يهدد الزراعة في جبل الأكراد بريف اللاذقية رغم عودة الأهالي
الزراعة السورية تبحث مع وفد أمريكي فرص الاستثمار في الأغنام والقطن والجلود
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك