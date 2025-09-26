إدلب تستعد لإطلاق حملة الوفاء مساء غد لدعم المناطق المتضررة وإعادة الإعمار

إدلب-سانا

تتواصل الاستعدادات في محافظة إدلب لإطلاق حملة “الوفاء لإدلب” مساء غد الجمعة، في الملعب البلدي عند الساعة السابعة، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، بهدف جمع التبرعات لدعم المناطق المتضررة في المحافظة، والنهوض بالبنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب.

وأوضح محمد الشيخ، عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة، في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والخدمي للمناطق التي تضررت بفعل النظام البائد، من خلال مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعافي.

من جهته، أشار عبد الله سويد، عضو مجلس إدارة الحملة، إلى أن الفعالية تحظى باهتمام واسع من المواطنين السوريين، وخاصة أن إدلب عانت لأكثر من عشر سنوات من الدمار، واستقبلت أكثر من مليون مهجّر في مخيماتها، مؤكداً أن الوقت قد حان لرد الجميل لهذه المدينة الصامدة.

وشدد سويد على أهمية التكاتف الشعبي لتأمين مستلزمات الحياة الكريمة للأهالي، من مدارس ومياه وصرف صحي، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للسكان إلى ديارهم.

وتأتي حملة “الوفاء لإدلب” استكمالاً لسلسلة حملات مماثلة نُفذت سابقاً في محافظات حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وإعادة بناء المناطق المتضررة.

ويتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة تبدأ بقراءة للقرآن الكريم وكلمة للمحافظ، تليها أنشودة عن إدلب، وعرض فيلم “سردية إدلب الثورة”، ومسرحية “رح نعمرها”، وفقرة شعرية، وفيديو عن الشهداء، وكلمة للشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل، ثم إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء المحافظة، وفقرة مؤثرة لخنساء إدلب التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الثورة، وفيلم عن مستقبل سوريا، ليُختتم الحفل بفقرة المزاد الخيري.

