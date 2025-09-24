الرقابة والتفتيش تبحث بدمشق مع هيئة الاستثمار أطر التعاون في المجال الرقابي والاستثماري

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش،عامر العلي مع رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، سبُل التعاون المشترك في المجال الرقابي والاستثماري.

وناقش الطرفان خلال اللقاء في مقر هيئة الاستثمار السورية بدمشق سبُل تعزيز التنسيق في الملفات ذات الطابع الرقابي والاستثماري، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ بيئة استثمارية شفافة ومنضبطة، وذلك بمشاركة نائب رئيس الهيئة المركزية عصام الخليف، ورئيس قطاع الاقتصاد والمال علي مشكل.

واستعرض العلي أبرز مهام الهيئة ودورها في دعم الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن التكامل بين الرقابة والاستثمار يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أشاد الهلالي بدور الهيئة المركزية في تعزيز الثقة المؤسسية، مؤكداً الاستعداد الكامل لتطوير آليات عمل مشتركة تسهم في حماية الحقوق العامة وتحسين مناخ الاستثمار.

وفي إطار توجه الهيئة المركزية نحو تحقيق تكامل مؤسسي فعّال، بحث رئيس الهيئة أمس مع المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان، دور الهيئة في تعزيز الشفافية، عبر مراقبة الأموال المخصصة للمشاريع من قبل الصندوق، وضمان إنفاقها في الأوجه الصحيحة.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أطلقت أمس الأول، منصة إلكترونية خاصة بتلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت ضمن تبويب يحمل اسم “الشكاوى”.