الطوارئ وإدارة الكوارث تدرب كوادر المدينة الجامعية بحلب على الإسعافات الأولية والإطفاء ‏

حلب-سانا‏

أنهت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب برنامجاً تدريبياً استمر ثلاثة أيام استهدف الكادر ‏الإداري في المدينة الجامعية، بهدف تعزيز جاهزية العاملين ورفع قدرتهم على الاستجابة ‏للحالات الطارئة والحوادث المختلفة.‏

وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن التدريب تضمن ‏محاور الإسعافات الأولية والإطفاء بشقيها النظري والعملي، مشيرة إلى أنه ‏يأتي ضمن الخطة المشتركة ‏بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، ويستهدف الكوادر الإدارية ‏والعاملين في أقسام الجاهزية والمراقبة، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف ‏الحالات الطارئة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للمدينة الجامعية تعتزم تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال ‏الفترة المقبلة تستهدف الطلاب المقيمين في الوحدات السكنية وأعضاء الهيئات الطلابية، بهدف ‏نشر ثقافة السلامة والوقاية وتعزيز القدرة على التصرف السليم في حالات الطوارئ.‏

يُذكر أن إدارة التدريب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفذت خلال شهر أيار الماضي 77 ‏تدريباً في مجالات الإطفاء والإسعافات الأولية والإنقاذ، استفاد منها نحو 1800 شخص في ‏مختلف المحافظات.‏