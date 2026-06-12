الطوارئ وإدارة الكوارث تدرب كوادر المدينة الجامعية بحلب على الإسعافات الأولية والإطفاء ‏

حلب-سانا
أنهت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب برنامجاً تدريبياً استمر ثلاثة أيام استهدف الكادر الإداري في المدينة الجامعية، بهدف تعزيز جاهزية العاملين ورفع قدرتهم على الاستجابة للحالات الطارئة والحوادث المختلفة.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن التدريب تضمن محاور الإسعافات الأولية والإطفاء بشقيها النظري والعملي، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الخطة المشتركة بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، ويستهدف الكوادر الإدارية والعاملين في أقسام الجاهزية والمراقبة، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للمدينة الجامعية تعتزم تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة تستهدف الطلاب المقيمين في الوحدات السكنية وأعضاء الهيئات الطلابية، بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية وتعزيز القدرة على التصرف السليم في حالات الطوارئ.
يُذكر أن إدارة التدريب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفذت خلال شهر أيار الماضي 77 تدريباً في مجالات الإطفاء والإسعافات الأولية والإنقاذ، استفاد منها نحو 1800 شخص في مختلف المحافظات.