انطلاق فعاليات مؤتمر “من الألف إلى الياء” الصيدلاني في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت في فندق لاميرا بمدينة اللاذقية اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الصيدلاني “من الألف إلى الياء” بتنظيم من مؤسسة عشتروت للمعارض والمؤتمرات، وبالتعاون مع مديرية صحة اللاذقية وكليات الصيدلة في عدد من الجامعات السورية.

ويأتي هذا المؤتمر الذي يُعد الثامن في سلسلة مؤتمرات علمية متخصصة، ضمن جهود مستمرة لتطوير القطاع الأكاديمي الصيدلاني ومواكبة أحدث المستجدات في العلوم الدوائية.

وأشار مدير مؤسسة عشتروت زياد مصطفى إلى أن المؤتمر يتميز بمشاركة باحثين جدد وأفكار متجددة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو دعم الابتكار العلمي وكسر الحواجز أمام الجيل الصاعد من المحاضرين عبر محور خاص بالمحاضرين الشباب.

بدورهم، أكد مندوبو الشركات أهمية المؤتمر في عرض الأدوية الجديدة وتعزيز التواصل بين المصنعين والصيادلة حيث أشارت الصيدلانية بشرى ديوب من شركة ابن الهيثم إلى أن المنافسة بين الشركات تدفعها لتقديم كل ما يحتاجه السوق، بينما أوضح أحمد جمعة وكيل شركة فيستا المختصة بالصناعات التجميلية أن المؤتمر يشكل منصة لتعريف الصيادلة والجمهور بأحدث منتجات العناية بالبشرة والشعر، أما الصيدلانية رشا العساف من شركة إيكو فرأت أن المؤتمر يتيح فرصة لعرض التحديات التي تواجه الصيدلي العامل في المعامل اليوم.

ويتناول المؤتمر ستة محاور رئيسية تشمل، الصيدلة السريرية، والبحث العلمي، والتدريب والتأهيل، والجودة والاعتمادية، والمستجدات في علوم الصيدلة، ومحور المحاضرين الشباب حيث تخللت الفعاليات جلسات علمية ونقاشات هدفت إلى تعزيز الجانب الأكاديمي والمهني، واستعراض أحدث الأبحاث التي تسهم في تطوير القطاع الصحي والصيدلاني في سوريا.

كما يقام معرض ضمن فعاليات المؤتمر تشارك فيه 22 شركة متخصصة، ويقدم برنامجاً علمياً غنياً بمشاركة أكثر من 28 محاضراً، إضافة إلى ورشات عمل نوعية حول الذكاء الاصطناعي، وتطوير الذات، والتراخيص، والصيدلة التجميلية.

