تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

بدأت مؤسسة الكهرباء في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، أعمال تركيب خمسة مراكز تحويلية جديدة وربطها بخطوط التوتر الكهربائي، تمهيداً لوضعها في الخدمة، وذلك في إطار خطة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين واقع التغذية، بعد تزايد أعداد السكان العائدين إلى المدينة.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار عمليات التوسعة والصيانة، حيث جرى مؤخراً زيادة عدد ساعات التشغيل اليومية من 8 إلى 10 ساعات، إلى جانب تركيب عدادات للمنازل وتنفيذ أعمال خدمية اعتيادية.

وقال مدير قسم كهرباء معرة النعمان عبد اللطيف الغجر في تصريح لمراسل سانا: “عملنا على وضع خطط إسعافية للنهوض بالقطاع وتخديم الأهالي العائدين، وقمنا بتركيب خمسة مراكز تحويلية جديدة داخل المدينة، إلى جانب استحداث أعمدة وتوسيع خدمات التوصيل إلى الأحياء السكنية، كما نعمل على إعداد دراسات خاصة بتأهيل الأرياف ورفع المقترحات للوزارة لتغطية كامل المنطقة”.

يذكر أن حملة “الوفاء لإدلب” التي ستنطلق في الـ26 من الشهر الجاري، تهدف إلى جمع التبرعات لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم وبنى تحتية، بما يسهم في عودة السكان إلى مدنهم وقراهم التي دمرها النظام البائد.