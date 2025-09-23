تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب

IMG 0914 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

بدأت مؤسسة الكهرباء في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، أعمال تركيب خمسة مراكز تحويلية جديدة وربطها بخطوط التوتر الكهربائي، تمهيداً لوضعها في الخدمة، وذلك في إطار خطة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وتحسين واقع التغذية، بعد تزايد أعداد السكان العائدين إلى المدينة.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار عمليات التوسعة والصيانة، حيث جرى مؤخراً زيادة عدد ساعات التشغيل اليومية من 8 إلى 10 ساعات، إلى جانب تركيب عدادات للمنازل وتنفيذ أعمال خدمية اعتيادية.

IMG 0911 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب

وقال مدير قسم كهرباء معرة النعمان عبد اللطيف الغجر في تصريح لمراسل سانا: “عملنا على وضع خطط إسعافية للنهوض بالقطاع وتخديم الأهالي العائدين، وقمنا بتركيب خمسة مراكز تحويلية جديدة داخل المدينة، إلى جانب استحداث أعمدة وتوسيع خدمات التوصيل إلى الأحياء السكنية، كما نعمل على إعداد دراسات خاصة بتأهيل الأرياف ورفع المقترحات للوزارة لتغطية كامل المنطقة”.

وأشار إلى أن حملة “الوفاء لإدلب” التي ستنطلق قريباً، تهدف الى تأمين دعم إضافي يسهم في تحسين واقع الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى بالمحافظة.

يذكر أن حملة “الوفاء لإدلب” التي ستنطلق في الـ26 من الشهر الجاري، تهدف إلى جمع التبرعات لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية من كهرباء وصحة وتعليم وبنى تحتية، بما يسهم في عودة السكان إلى مدنهم وقراهم التي دمرها النظام البائد.

IMG 0907 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب
IMG 0908 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب
IMG 0915 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب
IMG 0916 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب
IMG 0917 تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب
“البوظة السراقبية”.. طقس اجتماعي وذاكرة الطفولة تعود لسراقب بريف إدلب
4835 عملاً خدمياً قدمه الدفاع المدني منذ بداية العام الجاري حتى 20 نيسان الماضي
وزير الإدارة المحلية والبيئة يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا سبل التعاون في مجال التنمية المحلية
الرئيس الشرع يستقبل وفداً أمريكياً برئاسة باراك
وزارة السياحة تحدد إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح والمنشآت السياحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك