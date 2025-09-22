مصدر الطحين وراء المخالفة… ضبط إصابات حشرية في خبز عدة أفران بدوما

ريف دمشق-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق اليوم، ضبوطاً تموينية بحق عدد من المخابز في مدينة دوما لإنتاجها خبزاً مخالفاً للشروط الصحية.

وجاء ذلك خلال جولات المديرية على الأفران العامة والخاصة لمتابعة تنفيذ القرارات وضمان الالتزام بها.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد، أوضح في تصريح لـ سانا أنه على خلفية ورود شكاوى من المواطنين في مدينة دوما عن وجود إصابات حشرية في مادة الخبز المنتج من عدد من الأفران توجهت دورية إلى المخابز في المنطقة، وبالفعل تم التأكد من وجود إصابات حشرية في الخبز.

وأضاف خالد: إنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة تبين أن مصدر الطحين الذي كان في جميع الأفران التي تم ضبطها هو إحدى المطاحن العامة، وبناء على ذلك تم تنظيم الضبط اللازم بحق المطحنة المذكورة، كما تم إلزامها بسحب كامل كميات الطحين الموزعة على الأفران المتضررة واستبدالها بكميات سليمة ونظيفة وخالية من أية إصابات، وعلى نفقة المطحنة.

وأكد خالد على محاسبة كل من تورط في توريد الطحين إلى المخابز، والتزام المديرية الكامل بتوجيهات وزارة الاقتصاد والصناعة القاضية بوجوب قيام الأفران والمخابز العامة والخاصة بفحص الطحين قبل استلامه، وعدم قبول أي كمية غير مطابقة للمواصفات، وتحميل الجهة المنتجة المسؤولية الكاملة في حال ثبوت المخالفة.

ودعا خالد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة من خلال قنوات التواصل الرسمية، مؤكداً أن صحة المواطن وسلامة الغذاء تقع على رأس أولويات عمل المديرية.

يذكر أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نظمت منذ بداية العام الحالي أكثر من 7000 ضبط تمويني، منها ما يزيد على 1500 ضبط يتعلق بمخالفات في قطاع المخابز شملت التلاعب بالمواصفات ونقص الوزن وعدم الالتزام بالشروط الصحية.