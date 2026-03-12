الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الخميس، لتصبح أعلى من معدلاتها في المنطقة الشرقية بنحو 3-5 درجات مئوية، وأعلى من معدلاتها بقليل في باقي المناطق السورية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، وعشوائية فوق مناطق متفرقة من البلاد، وخاصة في المنطقة الشمالية، والوسطى، والشرقية، والبادية، مع هطولات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات العالية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا على المنطقة الساحلية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، وتشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى، والجنوبية، وغوطة دمشق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية..