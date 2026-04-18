الملتقى الثقافي اليسوعي في حمص ينظم فعالية فنية متنوعة

حمص-سانا

نظّم الملتقى الثقافي اليسوعي مساء اليوم السبت، فعالية فنية متنوعة في دير الآباء اليسوعيين بحي الحميدية في حمص، وجمعت الحضور حول أنماط متعددة من الإبداع الفني.

برنامج فني متنوع ومساحة للتعليم والإبداع

وتضمنت الفعالية باقة من الأنشطة شملت عروضاً موسيقية وغنائية ولوحات راقصة، إلى جانب فقرات تمثيلية قصيرة ومعرضاً للرسم والنحت، إضافة إلى عروض رياضية وأنشطة يوغا، ما عكس تنوع المهارات التي يحتضنها الملتقى لدى المشاركين من مختلف الفئات.

وأوضح مدبر دير الآباء اليسوعيين الأب أنترانيك، في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف من الفعالية هو إتاحة الفرصة لأهالي حي الحميدية وأبناء الرعية للاطلاع على الأعمال التي ينفذها الملتقى الثقافي اليسوعي، والتي تضم برامج تعليم الموسيقا والغناء الكورالي والمسرح واليوغا، ما يشكل مساحة تربوية وفنية متكاملة تسهم في صقل المواهب الشابة وتنميتها.

وأضاف: إن المشاركين في الفعالية هم من طلاب الملتقى الذين تلقوا تدريبات في مجالات متعددة، من العزف على البيانو والغيتار والصولفيج إلى التمثيل المسرحي.

الفن رسالة إنسانية

وبيّنت الأستاذة في كلية التربية الموسيقية سهير صوان أن الكورال يمثل فناً جامعاً لمختلف أطياف المجتمع، ويحمل رسائل إنسانية متعددة، أبرزها رسالة السلام والتآخي.

من جهتها، أوضحت صبا الملعب من جمعية نهرو أن تنوع الفعالية بين الموسيقا والرياضة واليوغا أسهم في خلق حالة من الراحة النفسية والتوازن، وساهم في التخفيف من ضغوط الحياة اليومية لدى الحضور.

يشار إلى أن الملتقى الثقافي اليسوعي في حمص هو فضاء تربوي وفني تابع لدير الآباء اليسوعيين في حي الحميدية، أُسس قبل أكثر من خمس سنوات بهدف دعم المواهب الشابة وتنمية مهارات الأطفال واليافعين عبر برامج متنوعة ويعمل على تحويل الفن إلى وسيلة للتعبير والتواصل وبناء التلاقي المجتمعي، من خلال فعاليات وعروض دورية تعزز قيم السلام والإبداع والتعاون داخل البيئة المحلية في حمص.