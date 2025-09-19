رئيس هيئة الطيران المدني السوري يعلن تسلّم أولى شحنات الأجهزة الملاحية من تركيا

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري عمر الحصري أن الهيئة تسلمت أولى شحنات الأجهزة والمعدات الملاحية المقدمة من تركيا، في إطار دعمها لتعزيز سلامة النقل الجوي في سوريا.

وأوضح الحصري في تصريح لـ سانا أن الشحنة تتضمن جهاز الهبوط الآلي (ILS) الذي يسهّل عمليات هبوط الطائرات في الظروف الجوية الصعبة، إضافة إلى نظام DVOR/DME الذي يوفّر للطائرات بيانات دقيقة حول الاتجاه والمسافة.

وبين أنه سيجري تركيب هذه الأجهزة في مطار دمشق الدولي فور استكمال أعمال البنية التحتية اللازمة، بما يتيح للطيارين الاقتراب من المدرج بدقة وأمان أكبر، ويعزز من مستوى السلامة والأمن في مجال الملاحة الجوية.

وأشار الحصري إلى أن المرحلة التالية تشمل تركيب أنظمة إضافية في مطار دمشق الدولي، أبرزها الرادار الأولي والثانوي (PSR/SSR) ونظام مراقبة الاقتراب (APP)، الأمر الذي سيمكن برج المراقبة ومراكز التحكم من متابعة حركة الطائرات في الجو بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وموثوقية.

وأعرب الحصري عن شكر الهيئة العامة للطيران المدني السوري وتقديرها لتركيا على هذا الدعم التقني، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة ضمن جهود تطوير البنية التحتية للمطارات السورية وتعزيز مستويات سلامة وأمن النقل الجوي.