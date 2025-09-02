الأمن الداخلي في ريف دمشق يحبط عملية تهريب أسلحة إلى مناطق “قسد”

ريف دمشق-سانا

نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق كميناً محكماً أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، كانت معدّة للتهريب إلى مناطق سيطرة ميليشيا “قسد”، وتم خلال العملية إلقاء القبض على السائق المسؤول عن نقل الشحنة.

وتضمنت المضبوطات قواذف “RPG”، وأسلحة متوسطة وخفيفة، إضافة إلى كميات من الذخائر، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل المركبة المستخدمة في التهريب.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الفورية لكشف جميع المتورطين في العملية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الوطني ومنع تهريب الأسلحة التي تهدد السلامة العامة.

وتؤكد هذه العملية جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة العمل لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة.

