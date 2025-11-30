السورية للاتصالات تطلق عروضاً خاصة بمناسبة يوم التحرير

السورية للاتصالات تطلق عروضاً خاصة بمناسبة يوم التحرير

دمشق-سانا

أطلقت الشركة السورية للاتصالات مجموعة من العروض المميزة تقديراً لثقة المشتركين ودعمهم المستمر، وذلك بمناسبة يوم التحرير.

وتشمل العروض تركيب خط الهاتف مجاناً، و100 دقيقة قطرية مجانية، زيادة حجم التحميل بنسبة 50% على باقات الـ ADSL وباقات Fiber Lite لجميع المشتركين، وذلك خلال شهر التحرير.

وحسم 35% عند رفع السرعة من 1 ميغا إلى 2 ميغا، وحسم 50% على أجر تركيب بوابة جديدة، مع حسم 50% على الاشتراك الشهري عند تركيب بوابة بسرعة 2 أو 4 ميغا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأطلقت الشركة باقة فايبر بريميوم الجديدة: سرعة 10 ميغا – حجم استهلاك 400 غيغا بايت بسعر 145 ألف ليرة سورية، وسرعة 16 ميغا – حجم استهلاك 545 غيغا بايت بسعر 170 ألف ليرة.

وتأتي هذه العروض في إطار حرص الشركة السورية للاتصالات على تعزيز خدماتها، وتقديم ميزات إضافية للمشتركين، بما ينسجم مع خططها لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتوسيع خيارات الخدمة.

