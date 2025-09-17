انطلاق المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “لمستقبل شامل ومستدام”

دمشق-سانا

انطلق اليوم المؤتمر السوري الأول للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “لمستقبل شامل ومستدام”، بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي والتنمية الإدارية محمد حسان السكاف والمالية محمد يسر برنية والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

ويقام المؤتمر بالشراكة مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات المجتمع المحلي المعنية بذوي الإعاقة، ويهدف لوضع توصيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل.

