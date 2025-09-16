الشهر القادم… منصة إلكترونية للتفاعل بين طلاب التعليم السياحي وسوق العمل في سوريا‏

‏دمشق-سانا

‏دعا وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلى ربط مؤسسات التعليم والتدريب التابعة للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بمنصة تفاعلية إلكترونية ستطلق الشهر القادم، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام الطلاب.

‏

‏وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، والذي ضم معاون الوزير فرج القشقوش، ومدير الهيئة مسلم الناعم وأعضاء مجلس الإدارة، مع فريق شركة (Eli-Syr) برئاسة إميل عبود، تم استعراض مراحل تطوير المنصة المذكورة ومكوناتها التقنية.

‌‏وشدد الوزير الصالحاني على أهمية دعم الطلاب والخريجين عبر المنصة، وربطهم بفرص العمل المناسبة في ظل المشاريع الاستثمارية السياحية الجديدة.

‏

‏ولفت الصالحاني إلى أن المنصة ستنطلق مطلع الشهر القادم، وستتيح تفاعلاً مباشراً بين الطلاب وسوق العمل السورية‏ إلى جانب رقمنة المناهج وتحويلها إلى محتوى تفاعلي يعزز المهارات.

وتأتي هذه المنصة كفرصة لتوفير فرص التعلم عن بعد، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل والنفقات للطلاب، ‏وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة السياحة.