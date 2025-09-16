الشهر القادم… منصة إلكترونية للتفاعل بين طلاب التعليم السياحي وسوق العمل في سوريا‏

دمشق-سانا
دعا وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلى ربط مؤسسات التعليم والتدريب التابعة للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بمنصة تفاعلية إلكترونية ستطلق الشهر القادم، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام الطلاب.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، والذي ضم معاون الوزير فرج القشقوش، ومدير الهيئة مسلم الناعم وأعضاء مجلس الإدارة، مع فريق شركة (Eli-Syr) برئاسة إميل عبود، تم استعراض مراحل تطوير المنصة المذكورة ومكوناتها التقنية.
وشدد الوزير الصالحاني على أهمية دعم الطلاب والخريجين عبر المنصة، وربطهم بفرص العمل المناسبة في ظل المشاريع الاستثمارية السياحية الجديدة.
ولفت الصالحاني إلى أن المنصة ستنطلق مطلع الشهر القادم، وستتيح تفاعلاً مباشراً بين الطلاب وسوق العمل السورية إلى جانب رقمنة المناهج وتحويلها إلى محتوى تفاعلي يعزز المهارات.
وتأتي هذه المنصة كفرصة لتوفير فرص التعلم عن بعد، بما يسهم في تخفيف أعباء التنقل والنفقات للطلاب، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة السياحة.