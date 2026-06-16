الأمن الداخلي في اللاذقية: القبض على المساعد أول أسامة ‏محمود حمودة بعد عمليات رصد ‏دقيقة

اللاذقية-سانا

تمكنت وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من القبض ‏على ‏المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو ‏علاء جوية، ‌‏المنحدر من قرية دوير بعبدة في ريف جبلة‌‏ وذلك ‏بعد عمليات ‏رصد ومتابعة دقيقة.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز ‌‏هلال الأحمد في بيان اليوم الثلاثاء: إنه بعد عمليات رصد ‏ومتابعة ‏دقيقة، وإثر محاولات فاشلة جرت بالتنسيق مع شبكات ‏إجرامية ‏بهدف الفرار خارج الحدود السورية، تمكنت وحداتنا ‏الأمنية من ‏استدراج وإلقاء القبض على المساعد أول أسامة ‏محمود حمودة ‏المعروف بلقب أبو علاء جوية، المنحدر من قرية ‏دوير بعبدة في ‏ريف جبلة.

وأضاف العميد الأحمد: إن المذكور يعد أحد المتورطين في ‏سجل ‏حافل بالجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق أبناء المحافظة، ‏حيث ‏شارك في رفع التقارير الأمنية وتزويد أجهزة مخابرات ‏النظام البائد ‏بمعلومات كيدية ومضللة، وترأس عدداً من ‏مجموعات الاعتقال ‏التي نفذت حملات تعسفية استهدفت شباب ‏المنطقة، وأسهمت في ‏زج العديد منهم في السجون والمعتقلات، ‏حيث لا يزال مصير عدد ‏منهم مجهولاً حتى اليوم، كما ثبت ‏تورطه في عمليات ابتزاز مالي ‏واسعة النطاق استهدفت ‏المواطنين وألحقت بهم أضرارا جسيمة.

وتابع العميد الأحمد: إننا في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ‏اللاذقية ‏نجدد عهدنا لأبناء شعبنا بأننا ماضون، بكل حزم ‏وإصرار، في ‏ملاحقة رموز النظام البائد وكبار المتورطين في ‏جرائمه، وكل من ‏تلطخت أيديهم بدماء السوريين الأبرياء أو ‏أسهموا في انتهاك ‏حقوقهم والتعدي على كرامتهم، ولن ندخر ‏جهداً في تقديمهم إلى ‏القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل ‏وفق أحكام القانون، بما ‏يرسخ العدالة ويصون حقوق الضحايا ‏ويعزز سيادة الدولة ‏والقانون.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، ‏أكد في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، أن محاسبة المجرمين الذين ‏ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري هي حقٌّ للضحايا، فيما ‏يبقى تنفيذ هذا الحق مسؤولية الدولة ومؤسساتها القضائية ‏والأمنية.