مهرجان جبلة للتسوق.. منصة حيوية للحرف اليدوية والتراثية والمنتجات المحلية

اللاذقية-سانا

انطلقت في ساحة المول وسط مدينة جبلة فعاليات مهرجان التسوق وسط حضور جماهيري لافت، وبمشاركة أكثر من 80 عارضاً من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب الحرف اليدوية والمهن التراثية التي أضفت طابعاً مميزاً على الأجواء.

وأوضح مدير سياحة اللاذقية فادي نظام في تصريح لمراسل سانا، أن المهرجان يهدف إلى “توفير منصة للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وطرح السلع والمنتجات المحلية بسعر التكلفة وعروض ترويجية منافسة، مع التركيز على دعم المرأة الريفية وتشجيع المشروعات الصغيرة، إلى جانب الحفاظ على المهن التراثية والحرف اليدوية.

من جانبه، أشار مدير مكتب المتابعة في مجلس مدينة جبلة منذر طالب، إلى أن الفعالية تمثّل “لفتة نوعية” مع بداية العام الدراسي، مبيناً أن المهرجان يضم 50 جناحاً بالإضافة إلى تخصيص 30 منصة عرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف طالب: إن المهرجان ينظمه مجلس مدينة جبلة بالتعاون مع مديرية السياحة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرعاية محافظة اللاذقية، ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مع إمكانية التمديد تبعاً للإقبال.

أما الشابة ولاء عثمان، المشاركة ضمن فريق يضم تسعة حرفيين، فقد عبّرت عن حماسها قائلة: “شاركنا بتشكيلة مميزة من المشغولات والتصاميم اليدوية، حيث نبرع في مجال الإكسسوارات والشموع والفنون التشكيلية والديكورات اليدوية، ومثل هذه الفعاليات تتيح لنا ترويج منتجاتنا والتواصل المباشر مع الناس”.

بأجنحته المتنوعة وعروضه الغنية، يشكل مهرجان جبلة للتسوق مساحة نابضة تجمع بين التراث والإبداع المحلي، وتدعم المشروعات الناشئة في أجواء مفعمة بالحيوية.