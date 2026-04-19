الدفاع المدني يواصل استجاباته للأحوال الجوية السائدة في مختلف المحافظات

دمشق-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، استجابتها لتداعيات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تأثرت بها سوريا منذ عصر أول أمس الجمعة، والتي تترافق مع احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن فرقه نفذت منذ مساء الجمعة وحتى منتصف الليلة الماضية أكثر من 65 عملية استجابة ميدانية، شملت 8 عمليات إنقاذ وإجلاء للمدنيين، من بينها إجلاء 22 عائلة في قرية الوسيطة شرقي إدلب، و21 عملية تصريف وشفط لمياه الأمطار المتجمعة، إضافة إلى 6 استجابات متعلقة بالمخيمات جراء الفيضانات.

كما تضمنت الأعمال 10 عمليات لإزالة أخطار ناتجة عن سقوط الأشجار، و4 استجابات إنشائية لأبنية متضررة نتيجة انهيارات جزئية أو تصدعات، فضلاً عن فتح عدد من الطرق التي أغلقتها السيول، وسحب سيارات عالقة في الوحل أو تجمعات المياه.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه تواصل عملياتها بالتزامن مع استمرار حالة الاضطراب الجوي، حيث تعمل على تنفيذ مهامها الميدانية للتخفيف من الأضرار وضمان سلامة المدنيين في ظل استمرار الظروف الجوية غير المستقرة

يذكر أن فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نفذت استجابات ميدانية متواصلة للأحوال الجوية التي تشهدها سوريا، في ظل عواصف رعدية مترافقة مع أمطار غزيرة ورياح هابطة.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من تعرّض معظم المناطق السورية حتى فجر اليوم الأحد لزخّات مطرية غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية قوية، تؤدي إلى جريان الأودية وتجمّع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمال تشكّل خلايا ركامية عشوائية لا يمكن تحديد مواقعها مسبقاً، وما يرافقها من هطولات رعدية شديدة.