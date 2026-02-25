رواية دمشق 2075.. حين يصطدم الحلم بجدار الواقع

دمشق-سانا

ترسم رواية “دمشق 2075” للكاتبة التونسية لامعة العقربي صورة متخيّلة لمدينة دمشق في عام 2075، متناولةً التحوّلات الاجتماعية التي قد يشهدها العالم في المستقبل.

وتتوقف الرواية عند أثر التطوّر الاجتماعي في تفاصيل الحياة اليومية، وما يرافقه من تحديات تمسّ الهوية والذاكرة الجمعية، وتدور أحداثها حول صراع بين قوى تسعى إلى فرض أنماط جديدة من السيطرة، وأصوات تتمسّك بالحفاظ على إرث المدينة وتاريخها، في معالجة تجمع بين البعد الإنساني والرؤية الاستشرافية.

المدينة والزمن

لا تظهر دمشق في الرواية مجرد مسرح للأحداث، بل تتحول إلى فضاء وجودي يحتضن التجربة الإنسانية بكل تناقضاتها، حيث تتماهى المدينة مع الحلم في وعي شخصيتي “أيلول” و”لين”، فيغدو الانتماء إليها التزاماً عاطفياً ومعرفياً، ويصبح الرجوع إليها ولو عبر الذاكرة فعلاً يفرضه الحنين والوعي معاً.

وتعتمد الرواية بناءً زمنياً يقوم على التداخل بين الماضي والمستقبل، فحركة الاسترجاع تكاد تكون دائمة، يقابلها استشراف يحمل ملامح اليقين، ويمنح هذا التداخل النص حيوية خاصة، ويفتحه على قراءات متعددة تجمع بين التخييل والواقع.

الجسد والمكان.. ساحة الصراع

يتخذ الجسد في الرواية بعداً محورياً، إذ يصبح مساحة تتقاطع فيها ثنائيات عدة:

الجسد والتعذيب، الجسد والحب، الجسد والخوف، ومن خلال ذلك، تعيد الكاتبة طرح أسئلة العلاقة بين الإنسان وذاته، وبين الفرد وسلطة القهر.

كما تحضر الأمكنة بوصفها انعكاساً للتحولات النفسية والاجتماعية، فالمنزل يقابل السجن، والغرفة قد تتحول إلى مهجع، بهذا المعنى، يصبح المكان عنصراً دلالياً يوازي الشخصيات في حضوره وتأثيره، ويكشف هشاشة الحدود بين الألفة والقيد.

حبٌّ في مواجهة القمع

ورغم بدايات توحي بطابع رومانسي، سرعان ما تنفتح الرواية على عوالم السجون، حيث تتقاطع قصة حب مع معاني النضال والتضحية، وتبرز مواجهة بين همجية الآخر وسلطة الضمير المهني، في نص يعلن موقفه المناهض للديكتاتورية بلغة رمزية غير مباشرة.

وبصدورها عن دار موازييك عام 2026، تقدم دمشق 2075 نموذجاً لروية تأملية ذات بعد سياسي وإنساني، وتمزج بين الخيال والواقع، وتطرح أسئلة كبرى حول الحرية والعدالة والكرامة، لتضع القارئ أمام مرآة يرى فيها الحكاية، ويرى ذاته في الوقت نفسه.