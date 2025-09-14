البطريرك يوحنا العاشر يزور المفتي الرفاعي ويؤكد على ترسيخ العيش المشترك

دمشق-سانا

زار بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر، على رأس وفد كنسي، مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، وذلك في مقر وزارة الأوقاف، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري.

وخلال اللقاء، هنّأ البطريرك يوحنا العاشر سماحة المفتي بتوليه منصبه الجديد، مشدداً على العلاقة التاريخية المتينة التي تربط البطريركية بدار الإفتاء، ومؤكداً أهمية التعاون في ترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك.

من جانبه، رحّب المفتي الرفاعي بالبطريرك والوفد المرافق، مشيراً إلى أن المسلمين والمسيحيين في سوريا يشكلون عائلة واحدة في وطن واحد، وأن هذا التلاحم هو أساس الاستقرار والوحدة الوطنية.

وتناول الطرفان أهمية تعزيز الخطاب الديني المعتدل والمنفتح، ونبذ التطرف والتعصب، مع التركيز على نشر هذه القيم في أوساط المجتمع، وخاصة بين الشباب. كما استعرضا أمثلة تاريخية وحاضرة تجسد العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين في سوريا، والتي بقيت راسخة في وجدان الشعب

