السورية للبريد تعيد الحياة لصالة الحجاز بخدمات السجل المدني الشاملة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنها ستعيد تفعيل خدمات السجل المدني في صالة الحجاز المركزية بدمشق اعتباراً من الأسبوع القادم، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، عماد الدين حمد، في تصريح خاص لـ سانا، أن الخدمات التي ستُتاح تشمل إصدار وثائق السجل المدني مثل إخراج القيد، البيان العائلي، بيان الوفاة، الطلاق، والزواج، مشيراً إلى أن الصالة جُهزت بعشر كوات عمل وكادر وظيفي متكامل، ولم يتبق سوى إنجاز بعض الترتيبات التقنية قبل إطلاق الخدمة.

وأضاف: إن المؤسسة تعتزم التوسع لاحقاً في تقديم هذه الخدمات عبر مختلف المراكز والصالات التابعة لها في المحافظات، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أكثر سلاسة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم إعادة تفعيل خدمات السجل المدني في تخفيف الضغط عن المراكز الأخرى وتحسين جودة الخدمة، وتؤكد المؤسسة السورية للبريد استمرارها في تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.