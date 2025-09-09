الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئياً فوق المناطق الساحلية والوسطى

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً، وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً فوق المناطق الساحلية وبعض المناطق الوسطى، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر على المنطقة الساحلية، ويكون الجو لطيفاً ليلاً إلى مائل للبرودة، بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً، واحتمال تشكل ضباب خفيف في المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كيلو متراً في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة للأيام القادمة …