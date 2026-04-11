وزارة التنمية الإدارية تنظم ورشة عمل لتعزيز جودة التدريب وفق المواصفة الدولية ISO 10015

دمشق-سانا

نظمت وزارة التنمية الإدارية ورشة عمل متخصصة حول إدارة جودة التدريب وفق المواصفة الدولية ISO 10015، بمشاركة نحو 26 متدرباً، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال التخطيط والتنفيذ والتقييم الفعّال للبرامج التدريبية.

وركزت الورشة التي أقيمت في مركز تطوير الإدارة والإنتاجية بدمشق على محاور تتعلق بمفهوم التدريب وأهميته، وتحليل الاحتياجات، وتصميم البرامج، وأساليب التدريب، وإدارة العملية التدريبية وفق منهجيات علمية.

وأوضح مدرب إدارة الجودة الدكتور باسل طحان، في تصريح لمراسلة سانا، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال التدريب، ولا سيما في ظل التطور التقني المتسارع، مبيناً أن تطبيق معايير الجودة في التدريب يسهم في رفع كفاءة المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اعتماد أساليب دقيقة في تحليل الاحتياجات وتصميم البرامج وتقييم أثرها.

وأشار طحان إلى أن المنهج المعتمد في الورشة يركز على قياس أثر التدريب بعد تطبيقه، بما يتيح تحديد مدى تحقق الأهداف، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، معتبراً أن تنوع المشاركين من مختلف الوزارات يعكس جدية العمل الحكومي في تطوير منظومة التدريب وربطها بالمسار المهني للعاملين، بما يضمن استمرارية الأداء بكفاءة.

من جهته أوضح رئيس قسم التدريب والتأهيل القيادي بوزارة التنمية الإدارية، محمد مصطفى دهمان أن البرنامج التدريبي يشكل خطوة مهمة نحو اعتماد معايير دولية في تصميم البرامج وتقييم أثرها داخل المؤسسات العامة، مبيناً أن الورشة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج وتقييم الأثر، وهي عناصر أساسية في تطوير الأداء المؤسسي.

وأكد دهمان أن تطبيق المواصفة الدولية ISO 10015 يساعد في رفع كفاءة منظومة بناء القدرات، من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى منهجيات أكثر دقة وفاعلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية.

بدوره أشار مسؤول بناء القدرات في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء خليل الصبيح، إلى أن مشاركته في الورشة أتاحت له الاطلاع على آليات تطبيق المواصفة الدولية في التدريب داخل الجهات العامة، مبيناً أن البرنامج عزز فهم المشاركين لمعايير الجودة، وكيفية تحويلها إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

وتولي وزارة التنمية الإدارية اهتماماً خاصاً بتطوير الموارد البشرية، من خلال برامج تدريبية تستهدف القيادات الإدارية، ورؤساء الأقسام، والعاملين في مجالات التخطيط والجودة، بهدف ترسيخ ثقافة الأداء القائم على النتائج، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يدعم عملية الإصلاح الإداري، ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات العالمية في مجالات الإدارة والتدريب.

وتعد المواصفة الدولية ISO 10015 دليلاً إرشادياً لإدارة جودة التدريب، وتهدف إلى ربط التدريب بالاحتياجات لتحسين الأداء، وتركز على أربع مراحل أساسية: تحديد الاحتياجات التدريبية، وتصميم وتخطيط التدريب، وتنفيذ التدريب، وتقييم فعاليته، ما يضمن تحقيق العائد من الاستثمار في التدريب.