الوزير السكاف: التوظيف الداخلي خطوةٌ وطنيةٌ لمعالجة البطالة المقنّعة

دمشق-سانا

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ‏أنَّ نظام التوظيف الداخلي ليس مجرَّد إجراء إداريٍّ، بل خطوةٌ وطنية لمعالجة البطالة المقنّعة.

وقال الوزير السكاف، في منشور على منصة X: “حين نوجّه الكفاءات نحو أماكنها الصحيحة، نعيد الحيوية للمؤسسات، ونمنح الموظف فرصةً حقيقيةً لتنمية مهاراته، والمساهمة الفاعلة في البناء”.

ويسمح التوظيف الداخلي للموظفين الدائمين، بالانتقال إلى وظائف أخرى شاغرة داخل جهات عامة مختلفة، شرط الحصول على موافقة الجهة التي يعملون بها، ويهدف إلى منع الترهل الإداري، وتعزيز كفاءة القطاع العام وضمان توزيع عادل للكوادر البشرية وتسريع تلبية احتياجات الجهات العامة من الموظفين المتوافرين داخلياً.