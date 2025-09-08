الوزير السكاف: التوظيف الداخلي خطوةٌ وطنيةٌ لمعالجة البطالة المقنّعة

التنمية الادارية 1 الوزير السكاف: التوظيف الداخلي خطوةٌ وطنيةٌ لمعالجة البطالة المقنّعة

دمشق-سانا

أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ‏أنَّ نظام التوظيف الداخلي ليس مجرَّد إجراء إداريٍّ، بل خطوةٌ وطنية لمعالجة البطالة المقنّعة.

وقال الوزير السكاف، في منشور على منصة X: “حين نوجّه الكفاءات نحو أماكنها الصحيحة، نعيد الحيوية للمؤسسات، ونمنح الموظف فرصةً حقيقيةً لتنمية مهاراته، والمساهمة الفاعلة في البناء”.

ويسمح التوظيف الداخلي للموظفين الدائمين، بالانتقال إلى وظائف أخرى شاغرة داخل جهات عامة مختلفة، شرط الحصول على موافقة الجهة التي يعملون بها، ويهدف إلى منع الترهل الإداري، وتعزيز كفاءة القطاع العام وضمان توزيع عادل للكوادر البشرية وتسريع تلبية احتياجات الجهات العامة من الموظفين المتوافرين داخلياً.

الدفاع المدني ينظم ندوة تعريفية للموجهين التربويين حول السلامة المهنية
الجفاف يخرج آلاف هكتارات القمح من حيز الإنتاج في الغاب
وزير الدفاع يبحث مع رئيس أركان الجيش التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك
مديرية الحج والعمرة تنهي إجراءات تثبيت أوراق وتسديد تكلفة الحج داخل ‏وخارج سوريا ‏
تشكيل لجنة صياغة نهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك