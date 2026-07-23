‏ ‏الخطوط الجوية السورية تؤجل رحلة أمستردام – دمشق إلى يوم غد الجمعة

دمشق-سانا
أعلنت الخطوط الجوية السورية تأجيل الرحلة المقررة اليوم الخميس من مطار العاصمة الهولندية أمستردام إلى دمشق، نتيجة نقص مؤقت في إمدادات الوقود بالمطار، ما حال دون تزويد الطائرة بالوقود وتشغيل الرحلة في موعدها المحدد.
وأوضحت الخطوط الجوية السورية في بيان لها، أن المشكلة تمت معالجتها، وأعيدت جدولة الرحلة لتغادر يوم غد الجمعة الموافق لـ 24 تموز في الموعد نفسه.
وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها ستبلغ المسافرين المتأثرين بتفاصيل الرحلة المحدثة، مع تأمين الإقامة الفندقية لهم حتى موعد المغادرة، معربةً عن اعتذارها للمسافرين عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها، ومثمّنةً صبرهم وتفهمهم وتعاونهم.
وكانت أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية قادمة من مدينة أمستردام في هولندا وصلت في الثاني من شهر تموز الجاري إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام لسنوات، في إطار التوسع التدريجي لشبكة الوجهات الدولية للشركة، بهدف تعزيز الربط الجوي بين سوريا والدول التي تضم تجمعات كبيرة من السوريين، وتسهيل حركة السفر والتنقل، بما يسهم في تلبية احتياجات المسافرين ودعم حركة النقل الجوي.