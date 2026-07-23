‏ ‏الخطوط الجوية السورية تؤجل رحلة أمستردام – دمشق إلى يوم غد الجمعة

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية تأجيل الرحلة المقررة اليوم الخميس من مطار العاصمة الهولندية أمستردام إلى دمشق، ‏نتيجة نقص مؤقت في إمدادات الوقود بالمطار، ما حال دون تزويد الطائرة بالوقود وتشغيل الرحلة في موعدها المحدد.‏

وأوضحت الخطوط الجوية السورية في بيان لها، أن المشكلة تمت معالجتها، وأعيدت جدولة الرحلة لتغادر يوم غد الجمعة الموافق لـ 24 ‏تموز في الموعد نفسه.‏

وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها ستبلغ المسافرين المتأثرين بتفاصيل الرحلة المحدثة، مع تأمين الإقامة الفندقية لهم حتى ‏موعد المغادرة، معربةً عن اعتذارها للمسافرين عن هذا الظرف الخارج عن إرادتها، ومثمّنةً صبرهم وتفهمهم وتعاونهم.‏

وكانت أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية قادمة من مدينة أمستردام في هولندا وصلت في الثاني من شهر تموز ‏الجاري إلى مطار دمشق الدولي بعد انقطاع دام لسنوات، في إطار التوسع التدريجي لشبكة الوجهات الدولية للشركة، بهدف ‏تعزيز الربط الجوي بين سوريا والدول التي تضم تجمعات كبيرة من السوريين، وتسهيل حركة السفر والتنقل، بما يسهم في ‏تلبية احتياجات المسافرين ودعم حركة النقل الجوي.‏

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