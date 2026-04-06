4 وفيات و11 إصابة في حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

IMG 20260406 110102 785 4 وفيات و11 إصابة في حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

دمشق-سانا

توفي 4 أشخاص، وأصيب11 آخرون، أمس الأحد، جراء حوادث سير، وحرائق متفرقة استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

IMG 20260406 104357 227 4 وفيات و11 إصابة في حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين بوقوع 8 حوادث سير يوم أمس، أسفرت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، وإصابة 11 شخصاً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثامين إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمها لذويها وفق الأصول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 22 حريقاً، منها 13 في المنازل والمحال التجارية، و9 حرائق متفرقة، أسفرت عن وفاة شاب، تم نقله من قبل المدنيين إلى المشفى، بينما قامت الفرق بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الماديات.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه يومي موقعةً خسائر مادية وبشرية، حيث سُجلت في الـ 31 من آذار الماضي وفاة 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين، نتيجة 5 حوادث سير، و17 حريقاً في مختلف المحافظات السورية استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

IMG 20260406 110115 464 4 وفيات و11 إصابة في حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا
IMG 20260406 110116 349 4 وفيات و11 إصابة في حوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك