دمشق.. وزارة الشؤون الاجتماعية تعيد تأهيل معهد متعددي الإعاقة بدمر المغلق منذ 14 عاماَ

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حملة تطوعية في منطقة دمر بدمشق لإعادة تأهيل معهد متعددي الإعاقة المغلق منذ 14 عاماً، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة.

وجاءت الحملة التي انطلقت أمس بالتعاون مع فرق كشفية ومبادرات شبابية، و بمشاركة متطوعين من المجتمع المحلي، ركّزت على تنظيف الحديقة، وتشجيرها، وتأهيل المبنى بما يلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

أهمية المركز وخدماته المستقبلية

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في تصريح لـ سانا خلال مشاركتها بأعمال الحملة اليوم، أن المعهد كان مغلقاً منذ 14 عاماً، ويجري حالياً العمل على إعادة تأهيله ليقدّم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبيّنت أن إعادة تشغيل المعهد تهدف أيضاً إلى دعم وتمكين المتضررين من الحرب، مشيرةً إلى أنه مجهّز بصالات رياضية وأقسام للتدريب المهني والحرفي مع خطط لتعميم هذه التجربة لاحقاً على محافظات أخرى.

دور الكشافة في المبادرات المجتمعية

وأكدت الوزيرة قبوات أهمية العمل المقدم من قبل الفرق التطوعية والكشفية في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع وتعزيز روح التكافل بين أبناء الشعب السوري، مبينة أن الحملة أقيمت بالتعاون مع كشاف سنابل المحبة، ومجموعة وتد، وكشاف سوريا الفوج الرابع، وكشاف سوريا الفرقة 22.



وقالت الوزيرة قبوات: “إن النظام البائد قام بضم الفرق الكشفية إلى اتحاد شبيبة الثورة، بينما يجب أن يكون مكانهم الطبيعي ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية نظراً لدورهم الكبير في إعادة الإعمار” مضيفة: “إن الأمل كبير بالشباب السوري في بناء الدولة الجديدة رغم حجم الصعوبات والتحديات”.

تعزيز الفكر التطوعي وتمكين ذوي الإعاقة

من جانبه، لفت قائد كشاف سنابل المحبة إلياس الأحمر إلى أن الحملة استمرت يومين وجرى التحضير لها على مدى أسبوعين، عبر اجتماعات دورية مع وزارة الشؤون، والتعرف على احتياجات المركز، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من الحملة هو تعزيز الفكر التطوعي، وتشجيع الشباب على المشاركة في هذه المبادرة.

وأوضحت تيم الخوري، قائدة فريق الفرقة 22 أن الفريق يعمل من خلال 100 متطوع على مجموعة من الأنشطة التطوعية التي تسهم في تنمية المجتمع، مؤكدة ضرورة تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في سوق العمل، بينما لفتت لين موصلي من فرقة الجوالة في الفوج الرابع بدمشق إلى أهمية تعزيز الدعم النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تقدم عبر عدد من المعاهد الموزعة بمختلف المحافظات، خدمات التعليم والتدريب المهني، والرعاية الصحية وإعادة التأهيل، والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.