الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على المجرم ساهر الحسن المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة

دمشق-سانا

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المجرم ساهر الحسن المعروف باسم “ساهر الني” المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر قناتها على التلغرام: تلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب بلاغًا من أهالي مخيم التأخي السكني في بلدة البردقلي حول وجود المجرم ساهر الحسن المعروف باسم “ساهر الني” في المنطقة.

وأضافت الوزارة: أظهرت التحقيقات وشهادات السكان أن المذكور كان سابقًا عنصرًا في المخابرات الجوية بحمص، ثم انضم إلى لواء القدس الإرهابي، وشارك في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الأبرياء، شملت التعذيب والاختطاف والقتل الممنهج، إضافة إلى تجارة المخدرات.

وأوضحت الوزارة أنه تمت إحالة المجرم الحسن إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص.