IMG 20250901 214427 183 تربية دير الزور تدعو المفصولين في عهد النظام البائد إلى مراجعتها لاستكمال الإجراءات

ديرالزور-سانا

دعت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور، المفصولين عن العمل في عهد النظام البائد بسبب مشاركتهم في الثورة والمدرجة أسماؤهم في القائمة الأولى، إلى مراجعتها لاستكمال الإجراءات المباشرة لعودتهم للعمل.

وقالت المديرية في إعلان عبر قناتها على تلغرام: إنه بالنسبة للأشخاص الذين لم تُدرج أسماؤهم في القائمة الأولى، فإنه ستتم مراجعة ودراسة ملفاتهم ليتم تحديد عودتهم للعمل وفق الإجراءات القانونية.

IMG 20250901 214427 217 تربية دير الزور تدعو المفصولين في عهد النظام البائد إلى مراجعتها لاستكمال الإجراءات

وذكرت المديرية في إعلانها، أن الأشخاص الذين تجاوزوا السن القانوني ستعالج ملفاتهم لاحقاً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات.

وكانت وزارة التنمية الإدارية دعت الموظفين في الجهات العامة الذين فصلوا بسبب مشاركتهم بالثورة خلال السنوات الماضية، إلى مراجعة مديرياتهم وتقديم طلبات العودة للعمل خلال شهر حزيران الماضي في كل المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لاستكمال ملفات الإنصاف الوظيفي، ومعالجة ملفات الفصل التعسفي الذي طال آلاف الموظفين خلال عهد النظام البائد.

