الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في جباتا الخشب ويستهدف بالمدفعية مناطق بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مدخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت في مدخل البلدة، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة، قبل أن تنسحب لاحقاً، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال استهدفت أيضاً بقذائف المدفعية الأراضي الزراعية المحيطة بتل الأحمر الشرقي ومحيط حرش قرية كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت أمس الإثنين في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.