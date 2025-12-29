الأمن الداخلي في عفرين يلقي القبض على قاتلة الطفل أحمد علي هلال

حلب-سانا

أعلنت مديرية الأمن الداخلي بمدينة عفرين بريف حلب إلقاء القبض على قاتلة الطفل أحمد علي هلال، وهي زوجة والده، موضحة أن والدة الطفل مطلقة ، وأن القاتلة المدعوة “ن، ل”، اعترفت خلال التحقيقات الأولية بتعذيب الطفل وقتله، مبررةً فعلتها بداعي الانزعاج المتكرر.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مصدر أمني بالمديرية أنه بتاريخ الـ 27 من الشهر الجاري ورد إلى قسم المباحث الجنائية في منطقة عفرين بلاغ يفيد بفقدان الطفل أحمد علي هلال، البالغ من العمر خمسة أعوام، وعقب مرور 24 ساعة على البلاغ، تم إبلاغ القسم المختص بوجود جثة طفل مقتول مرمية داخل حفرة ضمن بناء مهجور في حي الأشرفية بمدينة عفرين.

وأشار المصدر إلى أنه على الفور، جرى توجيه القسم المختص والقوى الأمنية والطبابة الشرعية إلى موقع الحادثة، حيث تم تأمين المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد الكشف على الجثة والتأكد من الهوية، باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الجريمة، وتم إلقاء القبض على القاتلة.

وأكد المصدر أنه من خلال التحقيق تبين أن القاتلة هي زوجة والد الطفل المدعوة “ن، ل”، من مواليد 2004، وأن والدة الطفل مطلّقة، وقد تم توثيق اعتراف الجانية أصولاً، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتها وفق القوانين النافذة.

وتواصل قيادة الأمن الداخلي جهودها على مدار الساعة، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، لضمان أمن وسلامة المواطنين والقبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.