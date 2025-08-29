للإقبال الكبير… الخطوط الحديدية تستأنف رحلات قطار الركاب إلى معرض دمشق الدولي

دمشق – سانا

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية عن استئناف رحلات قطار الركاب بين محطة القدم بدمشق ومحطة مدينة المعارض بريف دمشق يوم غد، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته الرحلات خلال اليوم الثاني من الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي.

وأوضح معاون مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية السورية عبد الله الخلف في تصريح لـ سانا أن الرحلات ستُسير مجاناً يوم غد الجمعة، ابتداءً من الساعة 6:30 مساءً ولغاية منتصف الليل، بمعدل رحلة كل ساعة ونصف، ضمن مجموعة قطارات الترين سيت، بهدف تأمين نقل آمن ومريح لزوار المعرض.

ورحّبت المؤسسة بجميع المواطنين الراغبين باستخدام القطار، متمنية لهم رحلة موفقة وسعيدة على متن قطارات الترين سيت الحديثة التي توفر خدمة ميسّرة وآمنة خلال فترة المعرض.

وتسهم رحلات القطار خلال معرض دمشق الدولي في تخفيف الازدحام على الطرق وتأمين وسيلة نقل مجانية للزوار، وتأتي في إطار جهود وزارة النقل لتشجيع استخدام النقل الجماعي وتعزيز حضور قطاع السكك الحديدية في الفعاليات الاقتصادية والخدمية.