وزير الإدارة المحلية يؤكد المضي بإصلاحات تشريعية واسعة لبناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة

دمشق-سانا



أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل حالياً على حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، مؤكداً أن هذه المقترحات ستُعرض على مجلس الشعب في أقرب فرصة.



وأوضح عنجراني عبر منصة (X) أن تطوير قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع الخدمات واتخاذ القرار بالقرب من المواطن، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاستجابة وجودة العمل.



وبيّن أن تحديث قوانين البيئة والنظافة سيسهم في تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بطرق أكثر فعالية، فيما يهدف تعديل القوانين المالية والموازنات إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية.



كما أشار عنجراني ‏إلى أن مراجعة تشريعات مخالفات البناء والتراخيص ستساعد في تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة، في حين يفتح تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات المجال أمام الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.



وأكد عنجراني أن هذه الإصلاحات ليست مجرد نصوص قانونية، بل خطوات عملية نحو خدمات أفضل، وإدارة حديثة، وبيئة قانونية واضحة تنعكس نتائجها مباشرة على حياة المواطنين.



وشهد شهر نيسان الماضي نشاطاً مكثفاً للوزارة في مجالات التحول الرقمي، والتكيف المناخي، واللامركزية، عبر ورشات عمل، وشراكات دولية، وتقييم الأضرار، والجولات الميدانية، وإصلاحات هيكلية وتشريعية.

