أسعار النفط تصعد وسط اهتزاز الهدنة في الشرق الأوسط والأسهم تترقب

عواصم-سانا

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع اليوم الخميس، مع تصاعد شكوك الأسواق بشأن قدرة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على الصمود.

وزاد من حدّة التوتر استمرار إغلاق مضيق هرمز وتواصل الضربات الإسرائيلية على لبنان، ما أبقى المخاطر الجيوسياسية عند مستويات مرتفعة انعكست على أسواق الأسهم والعملات والسلع عالمياً.

النفط يستعيد زخمه

وحسب رويترز فقد ارتفع خام برنت، معيار التسعير العالمي، بنسبة 2.4% ليصل إلى 97.02 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي القياسي بنسبة 3.3% إلى 97.50 دولاراً للبرميل، بعدما كان العقدان قد تراجعا مؤقتاً إلى ما دون 92 دولاراً عقب إعلان هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران.

إغلاق هرمز يبقي المخاوف

ويأتي هذا الصعود في ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى حد كبير رغم الضغوط الأمريكية لإعادة فتحه، وهو ما يثير قلق الأسواق، نظراً لأن المضيق يمثل ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله أحد أهم نقاط الاختناق الاستراتيجية في تجارة الطاقة الدولية.

كما أسهمت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، في تعميق الشكوك بشأن إمكانية تحول التهدئة الحالية إلى مسار دائم لخفض التصعيد في المنطقة.

توتر في الأسواق الأوروبية والآسيوية

وفي الأسواق الأوروبية، تراجعت المؤشرات الرئيسية مع تنامي الحذر بين المستثمرين، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 612.06 نقطة، بينما هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%، وتراجع فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2%، كما خسر كل من يورو ستوكس 50 وكاك 40 الفرنسي نحو 0.3%.

وفي آسيا، ساد الاتجاه السلبي معظم الأسواق، إذ تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.9%، وخسر كوسبي الكوري الجنوبي 1.6%، فيما انخفض هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%، وشنغهاي المركب بنسبة 0.7%.

العملات تتحرك بحذر

أما في سوق العملات، فسادت حالة من الحذر والترقب مع متابعة المستثمرين لتطورات وقف إطلاق النار، حيث ارتفع الدولار قليلاً في اليابان إلى 158.66 يناً، مقابل 158.57 يناً في الجلسة السابقة، بينما صعد اليورو هامشياً إلى 1.1668 دولار.

تراجع الذهب والفضة

وفي المقابل، تراجعت أسعار المعادن النفيسة مع انحسار جزئي للطلب على الملاذات الآمنة، إذ انخفض الذهب بنسبة 0.7% إلى 4743.20 دولاراً للأونصة، كما هبطت الفضة بنسبة 1.6% إلى 74.18 دولاراً للأونصة.

محادثات باكستان

ورغم التفاؤل الأولي الذي شهدته وول ستريت أمس الأربعاء، عقب إعلان الهدنة، والذي دفع مؤشر إس أند بي 500 للصعود بنسبة 2.5%، وداو جونز بنسبة 2.9 %، فإن المزاج العام للأسواق عاد ليتسم بالحذر مع تزايد المؤشرات على هشاشة الاتفاق.

ومن المقرر أن تستضيف باكستان يوم غدٍ الجمعة محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف التصعيد، إلا أن مراقبين يرون أن فرص نجاحها ستظل مرتبطة بمدى التزام الأطراف بخفض التوتر الميداني وفتح الممرات البحرية الحيوية.

وتعكس التحركات الأخيرة في أسواق الطاقة والمال مدى هشاشة التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، حيث باتت أسعار النفط ومؤشرات الأسواق العالمية أكثر ارتباطاً من أي وقت مضى بتطورات الميدان السياسي والعسكري، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما إذا كانت الهدنة الحالية تمثل بداية انفراج حقيقي أم مجرد استراحة مؤقتة في صراع مفتوح على احتمالات التصعيد.