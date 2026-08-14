حرائق أوروبا تتسع مع موجة حر قياسية

بروكسل-سانا‏

تتسع دائرة الحرائق في أوروبا مع استمرار موجة الحر التي تضرب أجزاء واسعة من ‏القارة، في مشهد يتجاوز المناطق المتوسطية التقليدية ويمتد إلى وسط وغرب أوروبا، ‏حيث اضطرت السلطات الألمانية إلى إجلاء نحو ألفي شخص بعد اقتراب حريق غابات ‏من قرية في ولاية شمال الراين- وستفاليا، بينما سجلت بريطانيا مستويات غير مسبوقة ‏من حرائق الغابات، وسط تحذيرات من استمرار الموسم حتى الخريف.‏

وفي غرب ألمانيا، أُجلي سكان قرية “جاي” التابعة لبلدية هورتغنفالد قرب الحدود مع ‏بلجيكا، بعدما اقتربت ألسنة اللهب من المنطقة السكنية، بينما امتد الحريق على مساحة ‏تقارب 300 هكتار. ‏

وأفادت “رويترز” بأن السكان تلقوا أوامر بالإخلاء في ساعات الصباح الأولى، بينما أُقيم ‏مركز لإيوائهم في مدرسة ابتدائية بقرية مجاورة.‏

ذخائر الحرب تعرقل الإخماد

وتعقد طبيعة المنطقة عمليات الإطفاء، إذ تضم الغابات المحيطة مواقع تحتوي على ‏ذخائر غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ما تسبب بسماع انفجارات متفرقة ‏خلال الحريق.‏

‏ وشاركت دبابتان تابعتان للجيش الألماني في فتح طرق للوصول إلى المناطق الوعرة، إلى ‏جانب فرق الإطفاء والمروحيات وفرق الإغاثة، بينما بقيت النيران خارج السيطرة وفق ‏السلطات المحلية.‏

وبحسب “فرانس برس”، شارك نحو 300 شخص في عمليات الإخماد، بينما اقتربت ‏النيران من المنازل إلى مسافة نحو 200 متر، وسط استمرار إنشاء ممرات عازلة للحد من ‏انتشارها.‏

الحر يرفع حصيلة الوفيات

وتأتي الحرائق الألمانية في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات موجة حر وجفاف شديدة، ‏ووفق بيانات نقلتها “دويتشه فيله” عن معهد روبرت كوخ، قدرت الوفيات المرتبطة ‏بالحرارة بنحو 9600 حالة خلال الأسبوع الأخير من حزيران، ليرتفع إجمالي الوفيات ‏المرتبطة بالحر هذا العام إلى نحو 11900 حالة.‏

كما حذرت وزارة الزراعة الألمانية من انعكاسات الجفاف على المحاصيل والأعلاف ‏ومخاطر حرائق الغابات.‏

بريطانيا.. حرائق قياسية

وفي بريطانيا، تجاوز عدد حرائق الغابات المسجل منذ بداية العام إجمالي عام 2025 ‏البالغ 1017 حريقاً، وفق رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء في تصريحات ‏لـ”رويترز”.‏

وأدت حرائق في وسط إنكلترا إلى تدمير منازل وإجلاء مئات الأشخاص، بالتزامن مع ‏تسجيل لندن 38.1 درجة مئوية الخميس، في خامس أعلى حرارة مسجلة في تاريخ البلاد.‏

أوروبا تدفع الثمن

وتكشف البيانات الأوروبية اتساع نطاق الظاهرة، ووفق تحليل لـ”يورو نيوز” استناداً إلى ‏بيانات “نظام المعلومات العالمي لحرائق الغابات”، بلغت المساحة المحترقة في الاتحاد ‏الأوروبي حتى نهاية الأسبوع الحادي والثلاثين نحو 489826 هكتاراً، لتحتل 2026 المرتبة ‏الرابعة منذ 2012 خلال الفترة الزمنية نفسها، متجاوزة متوسط 2012-2025 بنحو 13 ‏بالمئة.‏

وتتصدر إسبانيا الدول الأكثر تضرراً بنحو 185948 هكتاراً محترقاً، تليها فرنسا بنحو ‌‏99092 هكتاراً، بينما سجلت إيطاليا 79084 هكتاراً والبرتغال 47776 هكتاراً واليونان ‌‏23839 هكتاراً.‏

‏150 مليون شخص تحت حرارة تتجاوز 35‏

وبالتزامن، يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في مناطق أوروبية يقطنها ‏أكثر من 150 مليون شخص اليوم الجمعة، بينهم نحو 46 مليوناً في فرنسا و34 مليوناً في غرب ‏ألمانيا، إضافة إلى أكثر من 10 ملايين في بلجيكا ونحو 12 مليوناً في هولندا، وفق تحليل لـ” ‏فرانس برس” استند إلى توقعات الأرصاد الألمانية وبيانات السكان.‏

وتضع هذه الأرقام أوروبا أمام موسم حرائق يتجاوز حدود جنوب القارة، مع امتداد ‏مخاطر النيران إلى مناطق كانت أقل تعرضاً لها تاريخياً، بينما يُحذر خبراء من أن استمرار ‏الحرارة والجفاف يوسع رقعة الأراضي القابلة للاشتعال ويزيد الضغط على فرق ‏الإطفاء والموارد المائية. ‏

حرائق تتجاوز المتوسط

وفي بريطانيا، حذر البروفيسور سيموني فاراتو من جامعة ريدينغ، وفق “يورو نيوز”، من ‏أن مخاطر حرائق الغابات “لم تعد مقتصرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط”.‏

وبين قرى تخلى في ألمانيا ومنازل تلتهمها النيران في بريطانيا ومساحات شاسعة تحترق في ‏جنوب القارة، تتخذ موجة الحر الأوروبية هذا الصيف شكلاً أكثر اتساعاً، بينما تبقى ‏حصيلة موسم الحرائق مفتوحة على مزيد من الخسائر مع استمرار الحرارة والجفاف ‏خلال الأسابيع المقبلة.‏