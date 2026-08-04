إيطاليا تعلن حالة تأهب في جميع مدنها الرئيسية مع اشتداد موجة الحر

روما-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الثلاثاء رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في جميع المدن الرئيسية بالبلاد، مع اشتداد موجة الحر الرابعة التي تشهدها إيطاليا منذ بداية الصيف.



ونقلت وكالة رويترز، عن متحدث باسم الوزارة قوله: إن 25 مدينة تخضع حالياً للتحذير باللون الأحمر اليوم وغداً، على أن يشمل أعلى مستوى من التحذير جميع المدن الرئيسية البالغ عددها 27 مدينة اعتباراً من يوم الخميس المقبل، بعد انضمام مدينتي ميسينا وريدجو كالابريا في أقصى جنوب البلاد إلى المستوى الأقصى من التأهب.



وأوضح المتحدث أن هذه هي المرة الأولى خلال العام الجاري التي تصدر فيها تحذيرات باللون الأحمر لجميع المدن الرئيسية، دون أن يؤكد إذا ما كان ذلك قد حدث في سنوات سابقة.



ودعت السلطات الإيطالية المحلية السكان في المناطق المتضررة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة، ولا سيما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والسادسة مساءً، والبقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان، والإكثار من شرب السوائل.



ويشير التحذير باللون الأحمر إلى احتمال حدوث حالات طوارئ صحية، إذ تشكل درجات الحرارة المرتفعة لفترات طويلة خطراً على جميع الفئات، بمن فيهم الشباب والأشخاص الأصحاء.



يذكر أن درجات الحرارة ارتفعت إلى 40 درجة مئوية في بعض مناطق إيطاليا، ولا يُتوقع حدوث انخفاض يذكر في درجات الحرارة قبل نهاية الأسبوع، ويقول خبراء الأرصاد إن موجة الحر هذه تغذيها منطقة ضغط مرتفع قادمة من شمال أفريقيا اشتدت فوق البحر المتوسط وامتدت عبر أجزاء واسعة من أوروبا.