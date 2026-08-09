الكويت وسلطنة عمان تؤكدان أهمية تعزيز أمن المنطقة وحرية الملاحة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء111 الكويت وسلطنة عمان تؤكدان أهمية تعزيز أمن المنطقة وحرية الملاحة

الكويت-سانا

أكدت الكويت وسلطنة عمان اليوم الأحد أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح ونظيره العماني بدر البوسعيدي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وبحثا سبل دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحرية الملاحة.

وكانت سلطنة عُمان أعربت أمس السبت عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة المياه الإقليمية، ويمثّل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية وأمن المنطقة واستقرارها.

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