روبيو ولافروف يبحثان إمكانية عقد لقاء بين ترامب وبوتين في الصين الشهر المقبل

واشنطن-سانا

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الصين الشهر المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آبيك”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة أتلانتا الأمريكية: “إن الجانبين بحثا بإيجاز إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين خلال قمة “آبيك” الشهر المقبل”، مشيراً إلى أهمية استمرار الاتصالات بين واشنطن وموسكو، في ظل مخاطر التصعيد مستقبلاً.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أكد روبيو استعداد الولايات المتحدة للقيام بدور الوساطة من أجل إنهاء الحرب، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل مع الطرفين الروسي والأوكراني لإنجاح أي جهود في هذا الاتجاه.

من جانبه، وصف لافروف محادثاته مع نظيره الأمريكي بأنها “مرضية”، وذلك في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين.



واستضافت مدينة اتلانتا الأمريكية أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، على أن تستضيف مدينة ميامي قمة قادة العشرين يومَي 14 و15 كانون الأول 2026، وتضم المجموعة 19 دولة هي الأكبر اقتصادياً في العالم، إلى جانب عضوية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.